»Klientelistični posel«

Neučinkovito razmetavanje denarja za promocijo cepljenja

Uroš Urbanija, tudi on je odgovoren za porazno strategijo za promocijo cepljenja

© Borut Krajnc

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je za promocijo cepljenja namenil 56 tisoč evrov. Akcija je bila neuspešna, saj ni dosegla cilja, ki je (bil) vsaj 60-odstotna precepljenost.

Odgovor, zakaj se je zataknilo, tiči med drugim v tem, komu je Ukom dodeljeval denar za promocijo. Največ ga za kampanjo niso dobili najmočnejši mediji z največjim dosegom, temveč nepomembni in nišni spletni portali, kot sta Iskreni.net in Domovina.je.

Oba upravlja Zavod Iskreni. Ta je prejel več denarja od RTV Slovenija (9735 evrov) in Pro plusa, ki oddaja programa Pop TV in Kanal A (za finale Lige prvakov je dobil 2684 evrov), in sicer kar 15.463 evrov. Na drugem mestu po prejemkih sta bila medija, blizu Janševi vladi, Planet TV (6100 evrov) in Nova24TV (6100 evrov).

A če smo »iskreni«, ta dva, če izvzamemo, da »naši dajejo našim«, ne bodeta toliko v oči, saj nista nikoli propagirala proticepilstva ali širila dvomov o varnosti cepiv.

Na spletnem portalu Iskreni.net pa najdemo kup »antivakserskih« zapisov. Veliko povedo naslovi: »Bodo sporno cepivo testirali na slovenskih dojenčkih?«, »Če smo zaradi nevarnosti krvnih strdkov ustavili cepljenje, zakaj ne ustavimo uporabe 1000-krat nevarnejših kontracepcijskih tabletk?«, »Obvezno cepljenje otrok – prisluhnimo drug drugemu«, »Znanstvenik priznal prisotnost SV40, AIDS-a in virusov raka v cepivih«, »Je človeška DNA v cepivih krivec za avtizem?« in podobno. Večinoma gre za starejše članke, nekateri so stari tudi nekaj let, nekaj pa jih je letošnjih (zadnji je nastal aprila). Od prejema vladnega denarja za promocijo cepljenja na omenjenem spletnem portalu proticepilskih člankov ni več zaslediti, ni pa videti niti zapisov, ki bi cepljenje kakorkoli promovirali.

Nekoliko skrit je zavihek COVID-19, ki je opisan kot projekt za podporo družini za celostno premagovanje stisk v času epidemije. »S celostnim pristopom bomo postavili trajen sistem preventivnih aktivnosti (za izvedbe v lokalnih okoljih in na spletu) ter sistem ciljnih terapevtskih aktivnosti (predvsem) za otroke in starše. Na ta način bomo ne samo pomagali premagati stiske, ki so nastale zaradi epidemije, ampak tudi pridobiti nova znanja,« so zapisali na spletni strani Iskreni.net. Iz opisa je razvidno, da projekt sofinancirata EU (Evropski socialni sklad) in ministrstvo za delo, ki ga vodi Janez Cigler Kralj, nekdanji solastnik Zavoda Iskreni. Omenjeni razpis je pred časom dvignil precej prahu, saj so Iskreni od Cigler Kraljevega ministrstva za ta projekt prejeli 130.200 evrov. V tem kontekstu lahko omenimo, da je Janševa vlada, da bi o nujnosti cepljenja prepričala čim več ljudi, za boj proti epidemiji najela tudi Edvarda Kadiča, s katerim je 18. februarja Ukom sklenil pogodbo v vrednosti 11.650 evrov. Kadič je bil za to delo nenavadna izbira, saj prej na družabnih omrežjih ni skrival, da nasprotuje (obveznemu) cepljenju.

Ob teh aferah, nesmiselnih odločitvah, komu podeliti državni denar za promocijo cepljenja, je morda vse skupaj najbolje povzel novinar portala Necenzurirano Tomaž Modic, ki je zapisal, da se je »projekt promocije cepljenja spremenil v klientelistični posel. Žalosten rezultat tega je, da vedno manj ljudi zaupa ne zgolj vladi, ampak tudi cepljenju.« Ni kaj dodati, vlada pri promociji cepljenja pljuva v lastno skledo, kot da bi skrivoma želela, da se ukrepi za zajezitev epidemije podaljšujejo v nedogled.

Kako so pri Zavodu za kulturo življenja (Iskreni) od 23. junija, ko so prejeli sredstva od vladnega urada, promovirali cepljenje proti covidu, nam ni uspelo izvedeti. Direktor Igor Vovk je bil, žal, nedosegljiv.