Zapis, da je Hitler heroj, za zdaj ostaja brez večjih posledic

Povzdigovanje neonacizma

Urban Purgar je skupaj s somišljeniki prišel na kolesarski protest in se predstavljal za novinarja. Ministrstvo za kulturo še vedno trdi, da njegovo društvo deluje v javnem interesu.

© Borut Krajnc

Potem ko je Urban Purgar – predsednik Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, ki mu je ministrstvo za kulturo izkazalo priznanje s posebnim statusom, pa tudi odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije (NTA) in vodja rumenih jopičev – v zdaj že izbrisanem tvitu prejšnji teden zapisal, da je bil Hitler heroj, so pod hudim pritiskom javnosti te besede obsodili nekateri člani vlade. Najopazneje je to storil obrambni minister Matej Tonin, ki je zapisal, da bi bilo društvu treba odvzeti status nevladne organizacije v javnem interesu. Ministrstvo je v izjavi sicer že zapisalo, da je bil tvit zavržen, a se o tem, ali bo društvu odvzelo status, še ni izreklo.