Fakulteta za logistiko v Mariboru bi tožila lastne študente

Oškodovani študenti

Predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc

© Uroš Abram

Na Sindikat Mladi plus in na njegovo službo za pravno pomoč se je obrnila skupina študentov, ki jih je njihova Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru večkrat pozvala k vračilu domnevno preplačanih študentskih honorarjev za različna dela pri projektih Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) in Po kreativni poti do znanja (PKP).