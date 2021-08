To je v nasprotju z vsemi mednarodnimi dogovori ter etičnimi merili, doseženimi v 20. stoletju

IZJAVA DNEVA

"V primeru hitleroljubnega neonacista gre za jasno politično akcijo vlade in policije za legalizacijo neonacizma kot oprode desnice. V primeru Vovka je cilj stališča o spolu, seksualnosti, zakonu in otrocih in drugih/drugačnih, ki nedvomno spadajo v 19. stoletje, postaviti za merilo. To je v nasprotju z vsemi mednarodnimi dogovori ter etičnimi, razumskimi in humanističnimi merili, doseženimi v 20. stoletju, da o naši današnji ustavi niti ne govorimo. Z ničemer ni mogoče dokazati, da je taka grozeča zaostalost v čemerkoli boljša od dosežkov preteklega stoletja, in dokazovanje je samo po sebi groteskno, zlasti ko se pojavijo zastopniki, kot sta Primc ali Norma. Zato lahko lik, ki je nihče, na prvi pogled zmede s popolno odsotnostjo osebnosti. Zaslepljeni s to praznino lahko začnemo verjeti, da je dobro že to, da lik ne preklinja in neposredno ne žali, kot to počne večina predstavnikov oblasti. Toda to, kar ta nihče govori, je popolnoma nesprejemljiva izbira najhujših zablod, potrjenih napak v preteklosti, že tolikokrat dokazanih laži in slabo prikritih groženj, tako da je odsotnost besne reakcije le dokaz, da je nihče uspel za trenutek anestezirati naša merila in dosežke, ki jih ne damo. Zato pozor, ne zapostavljajte jih!"

(Dr. Svetlana Slapšak, antropologinja, v kolumni za časnik Večer)