»Ta oblast bo naredila vse, da bo delala tudi takrat, ko ne bo delala«

IZJAVA DNEVA

"Ta oblast bo naredila vse, res prav vse, da bo delala tudi takrat, ko ne bo delala. Ker se mora odpočiti tako kot recimo šolajoča se mladež, mora prej poskrbeti za nemoteno funkcioniranje države. Predahniti. Zajeti zrak. Ne more Janez Janša vsak dan delati in nadzirati vsega. Ne more vsak dan usmerjati in preusmerjati javnega diskurza. Pride čas, ko mora odklopiti. V hribih, na jezerih ali na golfu. Da pa to lahko počne v miru in brez slabe vesti, potrebuje zagotovilo, da v času njegove nedejavnosti ne bo šlo vse k hudiču. Potrebuje dobro zavarovalno polico. Garancijo in naložbo za prihodnost."

"Vzpostaviti mora sisteme tako, da ti delajo sami od sebe. In prav v tem je treba videti vso vnemo trenutne oblasti. Zamenjave, odstavitve, prestavitve in nešteta imenovanja na vseh ravneh družbeno-ekonomskega življenja imajo en sam cilj: vzpostaviti takšen sistem, ki bo delal sam od sebe. Danes, jutri in po novih volitvah. Namazan stroj, ki nikoli ne odpove."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da za oblast ni počitnic; via Dnevnik)