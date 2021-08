Festival Grounded 2021: Država

Kako misliti državo?

© Luka Grćar / festival Grounded

V sredo, 18. avgusta, se v Ljubljani obeta začetek pete edicije festivala Grounded – festivala, ki ga najdemo na stičišču elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma. V osnovi vsako leto naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. Po tem, ko so se njegove prejšnje edicije lotile vprašanj migracij, intime v času umetne inteligence, avtomatizacije in oblasti ter resnice, letos v središče interesa postavlja koncept države.

Kot so zapisali v obrazložitvi teme letošnjega festivala, je država »pojem več definicij in še več konotacij. Nekaterim predstavlja osrednje polje boja za boljši svet. Drugi bi jo ukinili ali pa jo vsaj naredili bolj 'vitko'.« Po eni strani je država torej lahko sredstvo političnega delovanja, določanja življenja človeka v (politični) skupnosti, pa drugi pa »nič drugega kot birokratski mastodont, ki podeljuje in briše pravice in statuse ter odloča, katero življenje je vredno in koliko, zatira človeško spontanost in veselje do življenja«.

Ko torej mislimo državo, tako organizatorji festivala, se moramo ob njeni tridesetletnici nujno ozreti na Slovenijo. »Ta je nastala v času, ko je kapital že dodobra omajal suverenost držav in med njimi zanetil tekmo proti dni. Tako so države že skoraj pol stoletja ponižane v dekle trga, njihova izvršilna moč pa je zmanjšana v kontekstu brezobzirne globalizacije.«

Koncept države bodo v sklopu festivala obravnavale razprave, ki se bodo lotile analize prvih tridesetih let samostojne Slovenije – od postopnega odmiranja države in privatizacije socialne države do krize parlamentarne demokracije.

Zapisali so še, da se po tridesetih letih, prosto po Georgu Orwellu, »pred našim nosom« odvija razpad skupnega. »Privatizacija socialne države, razpad prostorskega urejanja, erozija pravne in politične kulture, ignoranca oblasti do zelenih politik in volje ljudi. Trg ne rešuje, temveč nasprotno, zmanjšuje kakovost življenja; tržna načela v zdravstvu, izobraževanju, znanosti, kulturi itd. so zanesljiva pot v razpad družbenih vezi.«

1GnrAY91V0g

Koncept države bodo v sklopu festivala obravnavale razprave, ki se bodo lotile analize prvih tridesetih let samostojne Slovenije – od postopnega odmiranja države in privatizacije socialne države do krize parlamentarne demokracije. Pogovore z gosti bosta vodila novinarja Mladine Monika Weiss in Luka Volk.

Poleg razprav in številnih delavnic bo festival zaznamoval tudi glasbeni program, »ki na sledi najaktualnejšim smernicam predstavlja najvznemirljivejše fenomene postklubske, eksperimentalne in (pre)drzne elektronike«. Na tridnevnem festivalu se bo zvrstilo dvajset elektronskih glasbenikov – lokalnim se bodo pridružili tudi številni tuji izvajalci, med katerimi bo največ pozornosti najverjetneje požel ameriški DJ in producent LSDXOXO, ki je »sinonim za novi val tehno umetnikov, ki oživljajo črnske kvir prostore in v žanr brizgajo nekaj prepotrebne zabave in druženja«.

Festival Grounded lahko ujamete ta teden med sredo in petkom pred Švicarijo v Ljubljani.

Več o programu letošnjega festivala Grounded na tej povezavi >>

I_UhmY3mUZM