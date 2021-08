»Fašizem je mobilizacija strahov ljudi, strahu pred svobodo, po tem, ko so pokukali vanjo«

IZJAVA DNEVA

"Spoznal sem, da se je nekaj spremenilo, miselni koncepti fašizma so desničarskemu populizmu nadeli intelektualno koherenco. Kot nekdo, ki je vpleten v boj proti fašizmu že štiri desetletja, mi je vse skupaj dalo misliti, da se moram vrniti nekaj korakov nazaj in znova preštudirati, kaj fašizem sploh je."

"Biti moramo previdni, ker definicije niso razlage. Ko si soočen s fenomenom, kot je skrajna desnica, ki zelo hitro mutira, definicije tudi niso zelo uporabne. Zame je fašizem mobilizacija strahov ljudi, strahu pred svobodo, po tem, ko so pokukali vanjo. Zmožnosti modernosti, tehnološkega razvoja in izobraževanja, univerzalnih pravic, bi nas lahko osvobodile. Ne bojijo se zgolj tega, da bodo drugi ljudje postali svobodni, globoko v sebi se bojijo tudi lastne svobode."

(Paul Mason, nekdanji BBC-jev komentator, urednik in novinar ter avtor knjige Kako ustaviti fašizem / How to Stop Fascism, 2021, kjer pod drobnogled vzame moderno različico fašizma po svetu v intervjuju za britanski The Guardian; via MMC RTV SLO)