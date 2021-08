Premierjevi prijatelji ustanavljajo univerzo

Bomo dobili novo univerzo?

Matej Makarovič

© Matej Leskovšek

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, katere vodstvo sodi v vplivni krog premierja Janeza Janše, je začela postopke za pretvorbo v univerzo, piše Dnevnik. »To naj bi dosedli s pripojitvijo dveh zasebnih novomeških fakultet. Pogoji za ustanovitev univerze so sicer zelo zahtevni, a so pod Janšo lažje dosegljivi.«

Kot je za Dnevnik potrdil dekan fakultete Matej Makarovič, je fakulteta pri šolskem ministrstvu začela postopek, ki bi lahko pripeljal do ustanovitve nove univerze. Za ta namen naj bi k fakulteti, ki jo vodi, pripojili še samostojna zasebna visokošolska zavoda Fakulteto za industrijski inženiring in Visoko šolo za upravljanje podeželja. »Fakulteta za informacijske študije je del javne mreže fakultet in s pripojitvijo obeh zasebnih zavodov bi nastal večji javni zavod, ki bi izpolnjeval pogoje za registracijo kot univerza,« je povedal Makarovič.

Z Visoko šolo za upravljanje podeželja sta sicer povezana tudi nekdaj vplivni politik Marjan Podobnik (SLS) in trenutni kmetijski minister Jože Podgoršek.

»Odpiranje novih univerzitetnih središč je sicer dolgoletna želja akademikov, ki sodijo v vplivni krog aktualne vlade in politične desnice,« so zapisali pri Dnevniku. »Po prepričanju desne politične struje naj bi bile namreč obstoječe velike univerze z ideološkega stališča politično levo usmerjene, z ustanavljanjem novih univerz (ali z okrepitvijo položaja zasebnih fakultet in njihovo umestitvijo v sistem javnega financiranja) pa naj bi akademski prostor 'uravnotežili'.«

V Novem mestu sicer trenutno že deluje Univerza v Novem mestu, ki združuje štiri fakultete s področja zdravstva, poslovnih ved, strojništva in ekonomije,

Ker je ustanavljanje novih javnih visokošolskih zavodov odvisno od politične volje, obstaja večja verjetnost, tako pri Dnevniku, da bodo državne institucije v času desno usmerjene oblasti ustanovitev novega univerzitetnega zavoda odobrile.

V Novem mestu sicer trenutno že deluje Univerza v Novem mestu, ki združuje štiri fakultete s področja zdravstva, poslovnih ved, strojništva in ekonomije, Makarovič pa je v pogovoru za Dnevnik zatrdil, da bi študijski programi, ki naj bi jih ponujali na bodoči novi univerzi, ustrezno dopolnjevali že obstoječo ponudbo študijev v Novem mestu. Pojasnil je še, da je postopek ustanavljanja univerze dolgotrajen in da bi se zgolj po »optimističnem scenariju« lahko končal v manj kot letu dni.

Na ministrstvu za izobraževanje so za Dnevnik potrdili, da so prejeli namero za spojitev novomeških fakultet. »Po sprejeti nameri bo imenovana delovna skupina, ki bo pripravila vlogo za akreditacijo javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu,« so pojasnili.