»Življenjskega sloga, ki ga imamo zdaj, ne moremo obdržati«

IZJAVA DNEVA

"Lansko dogajanje kaže, da je zmanjševanje izpustov možno. Komentarji po tem zmanjšanju pa so bili preveč evforični. Češ, izpuste bi morali zmanjšati za pet odstotkov, pa smo jih v enem letu za 12. V resnici jih moramo za pet odstotkov znižati vsako leto. Ker se je letalski promet lani ustavil, je bilo izpustov manj. Vendar moramo, če želimo slediti cilju, zmanjšati avtomobilski promet. In potem razmišljati, kako bomo dosegli še naslednjih pet in pet in pet odstotkov. Da se. Vendar življenjskega sloga, ki ga imamo zdaj, ne moremo obdržati. In četudi življenje, kot ga poznamo zdaj, ni nujno lepo, se ga oklepamo. Ker ne maramo sprememb."

(Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj o tem, da lansko zmanjšanje izpustov zaradi epidemije še ni luč na koncu tunela – potrebne bodo korenite spremembe življenjskega sloga; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)