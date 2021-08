»Šole imajo okna.«

Mojca Škrinjar o levem biznisu

Mojca Škrinjar

Poslanka stranke SDS Mojca Škrinjar javnost pogosto razburja s svojimi izjavami. Od žaljivega odnosa do frizerjev, ki jih je vlada presenetila z nenadnim odpiranjem njihove panoge – te je obtožila, da so očitno že vsi na Tenerifu –, do tega, da je ob zaprtju šol recimo izrekla, da imajo vsi učenci za učenje na voljo računalnike in modeme. Spet drugič je zapisala, da ljudem z zaprtjem občinskih mej nikakor ni omejen dostop do cenejše ponudbe živil in da verjame, »da ljudje v stiski najdejo Karitas, ki v vsaki župniji deli hrano«. Skoraj nemogoče je pozabiti tudi na njeno izjavo, da v Jugoslaviji nismo poznali sadnega jogurta.

Tokrat je v odgovor poslancu SD Marku Koprivcu, ki je vlado pozval k takojšnji pripravi navodil za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa bil kritičen do vlade in šolskega ministrstva, ker nista pripravila ukrepov šolskih prostorov, s katerimi bi se zmanjšala možnost kroženja virusa v šolskih učilnicah, v tvitu zapisala: »Ne, ne boste prodajali rekuperacije in delali levega biznisa in ekstra dobičkov v javnem sektorju. Šole imajo okna.«

Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje je sicer za novo šolsko leto predlagala upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prezračevanja, ministrstvu za izobraževanje pa, da naj zagotovi tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme, kot je razvidno iz zapisnika svetovalne skupine, ki ga je pridobila STA .

Kot je zdaj že znano, se šolsko ministrstvo za preureditev šolskih prostorov in prezračevalnih sistemov na posameznih šolah ni odločilo. Namesto tega po priporočilih NIJZ zagovarja predvsem naravno zračenje.