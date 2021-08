Luka Volk | foto: Uroš Abram

»Univerze se ne smejo ponovno zapirati prve«

Luka Stegne, študent farmacije

© Uroš Abram

Za številne študente to leto ni bilo lahko. Med njimi je tudi Luka Stegne (25), ki študira na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, kjer končuje četrti letnik enovitega magistrskega študijskega programa farmacija. Poleg tega, da študira, je dejaven kot novinar znanstvene redakcije Radia Študent, na fakulteti pa je v študentskem svetu glavni koordinator tutorjev – se pravi študentov, ki so odgovorni za sistematično in organizirano zagotavljanje pomoči drugim študentom pri študiju. Ravno zato je med študijskim letom, ki ga je zaznamovala predvsem epidemija, poleg položaja, v katerem je bil sam, spoznal tudi položaj drugih študentov, s katerimi je bil veliko v stiku. Na njihove stiske in težave opozarja na Listi demokratičnega študentstva, v Študentski fronti, ki se udeležuje petkovih protivladnih protestov, in v iniciativi Študenti še obstajamo.

Ni ga še zares konec, pa vendar. Kakšno študijsko leto je za vami?