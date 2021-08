Temne sence nad študijem

Se je šolsko ministrstvo po letu in pol epidemije novega koronavirusa česa naučilo?

Protest študentov v Ljubljani, 29. maj 2021

© Borut Krajnc

Čez dober mesec dni se slovenskim študentom obeta začetek študijskega leta. Da bosta prvič zakorakala po univerzitetnih hodnikih, se poleg številnih brucev veselita tudi Larisa Kosi, ki se je vpisala na študij geografije, in bodoči študent družboslovne informatike Tilen Tomažič. Po letu in pol podobnih razmer, kakršne so med epidemijo doletele tudi študente, si pred začetkom novega študijskega leta želita predvsem tega, da bosta študij lahko opravljala na fakulteti. »Zdi se mi, da je prehod v nov kraj in med nove sošolce lažje narediti v živo, sita sem že navezovanja stikov in komuniciranja prek Zooma,« pove Larisa Kosi. »Upam, da študij ne bo potekal na daljavo. Tega si res ne bi želel, a čutim, da za to obstaja realna možnost,« k temu dodaja Tilen Tomažič. »Če bo to res tako, bi se lahko odločil celo za pavziranje. Res ne bi šel rad ponovno čez to izkušnjo.«