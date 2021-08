Ustavno gasilsko društvo

Razvoj človekovih pravic je na čakanju, ustavno sodišče pa prisiljeno v pojasnjevanje in vzdrževanje zgolj najosnovnejših demokratičnih standardov

Sedanja zasedba ustavnega sodišča: Dr. Matej Accetto, dr. Katja Šugman Stubbs, Marko Šorli, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rajko Knez, dr. Rok Čeferin, dr. Špelca Mežnar in dr. Klemen Jaklič.

© Daniel Novakovič, STA

Kaj je poslanstvo, kakšna je naloga ustavnih sodišč v današnjih vsaj za silo delujočih parlamentarnih demokracijah? Da politiki postavljajo meje na razvijajočih se, nastajajočih področjih človekovih pravic. Da porajajoče se pravice razvijajo, jih utrjujejo. Ter da so z načelnim, moralnim kapitalom, ki ga črpajo iz zgodovine svojih odločb, jamstvo najosnovnejših pravic, o katerih smo se sicer že davno dogovorili, se o njih strinjamo in jih sprejemamo. Čas krize to vedno nekoliko spremeni, poruši. V Sloveniji se je to zgodilo še posebej očitno.