Ujetniki Hotela Kalifornija

Tudi zgodba o Afganistanu je pokazala, da je Slovenija Natova ujetnica, pa ne zato, kjer so jo silili vanj, ampak ker tako želi

Pripadniki slovenske vojske med patroliranjem v Heratu.

© SVNKON Unifil

Če želimo razumeti vlogo male Slovenije v velikem Afganistanu, tem kotlu vročine, kamenja in gora, v katerem se zaradi tujih interesov že stoletja kuhajo domačini, se moramo zapeljati 20 let v preteklost, v čas slovenskega vključevanja v Nato, čas 11. septembra 2001 in čas vilenske izjave, deklaracije voljnih, h kateri je Slovenija pristopila februarja 2003.