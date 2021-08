Minister svinjá vsevprek

Primer uglajenega, modrega in državniškega odziva uglednega funkcionarja njegove ekscelence gospoda Aleša Hojsa

Vodja enega izmed državotvornih resorjev, notranji minister Aleš Hojs, se je pred dnevi s Sindikatom policistov Slovenije na Twitterju zapletel v krajšo razpravo, ki se je končala s temile ministrovimi besedami: »Ste izdelali oceno tveganja? Niste !! ZAČNITE DELAT LENUHI !!!«

No, razprava se v resnici ni končala s tem, ampak s kratkim pojasnilom omenjenega sindikata: »Spoštovani minister, za izdelavo ocene tveganja nosi vso odgovornost generalni direktor policije. Skladno s Pravili o obveščanju in poročanju je bil obveščen o dogajanju. Pozivamo vas, da v komunikaciji spoštujete Etični kodeks funkcionarjev v Vladi in ministrstvih.« Dodatna razprava z ministrom se je sindikalistom očitno zdela odveč.

Policisti so jo v resnici odnesli še kar dobro, protivladne protestnike je Hojs pred časom, prav tako na Twitterju, označil za svinje.

Na ministrovo izjavo so se odzvali tudi v drugem, starejšem sindikatu – Policijskem sindikatu Slovenije. Sporočili so, da so njihovi članice in člani besede razumeli kot grobe in neprimerne žalitve policistk in policistov. Ministra so opozorili, da »je kultura dialoga civilizacijska pridobitev in da je slovenska policija oziroma Slovenija to kulturo dialoga že imela. Civilizacijske pridobitve so s trdim delom in spoštljivimi medsebojnimi odnosi vseh državljanov doseženi pozitivni rezultati v korist celotne družbe, med katere sodi tudi kultura dialoga. Znano bi vam moralo biti, da so demokratične in na pravni državi utemeljene družbe s civilizacijskimi pridobitvami ’premagale’ vulgarizem, primitivizem in cinizem, to so zavržne vrednote.« Ministra so še pozvali, naj spoštuje poklic in delo policistov in se izogiba »predsodkom, stereotipom, diskriminaciji ali podobno, kar boste uspeli, če se boste v komunikaciji posluževali argumentov, znanja ali vedenja. Zahtevamo, da ste v svoji komunikaciji spoštljivi do policistov in s tem nenazadnje tudi do vseh državljanov.« Odgovor ministru, ki je sicer nepreklicno odstopil že pred več kot letom, so končali z besedami: »Policistke in policisti smo naš ugled gradili dolga leta in ne bomo v nobenem primeru dovolili, da bi nam ga kdorkoli čez noč poteptal.«

Prav to se policiji dejansko dogaja že več kot leto dni.

V tem času – glede na dolga desetletja vzpostavljanja ugleda v javnosti je to dejansko čez noč – je policija v javnosti izgubila skorajda ves ugled. Na podlagi izsledkov javnomnenjske raziskave o zaupanju javnosti v policijo, ki jo ta izvaja vsaki dve leti, ji zaupa le še 30 odstotkov vprašanih, več kot pol manj kakor pred dvema letoma, ko je uživala 67-odstotno zaupanje državljank in državljanov. Pa ne samo zato, ker se minister za notranje zadeve ne zna obnašati, pač pa, ker mu je policijo prek prvega policista Antona Olaja uspelo prisiliti v protizakonito represijo nad ljudmi.

Da je šlo prav za to, nezakonito represijo, zadnje čase iz tedna v teden v odločbah potrjuje ustavno sodišče.