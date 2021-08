Še ena grozna obravnava sirskega begunca

Slovenija začela prvi postopek deportacije begunca v Sirijo

Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik, danes med drugim tudi specialist za azilno pravo

© Uroš Abram

Na kalvarijo sirskega begunca Ahmada Šamija, ki bi status begunca brez težav dobil v katerikoli evropski državi, v Sloveniji pa se je komaj izognil deportaciji, smo že pozabili. V Delovni skupini za azil pa zdaj opozarjajo, da je država dejansko začela postopek deportacije, in sicer za sirskega begunca Mohamada Alzubija, in to na zelo vprašljivi pravni podlagi.