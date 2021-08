»Sodimo med države z najmanj učinkovitimi ukrepi za blaženje finančnih posledic epidemije«

IZJAVA DNEVA

"Vlada Janeza Janše je v zaključnem obdobju ranljiva in zrela za zamenjavo. V državnem zboru ima formalno le 38 glasov podpore, za preostale se mora namreč vsakič znova pogajati s poslanci DeSUS, Zmagom Jelinčičem Plemenitim in poslancema narodnih skupnosti. Poleg nizke podpore v javnosti se vlada sooča z visoko stopnjo neučinkovitosti v spopadu z epidemijo novega koronavirusa, saj Slovenija v tem obdobju ni pocepila ljudi v zadostni meri, zato so strahovi pred jesenskim in zimskim zapiranjem upravičeni. Slovenija se v zadnjem letu in pol prav tako ni izkazala na javnofinančnem področju, saj sodimo med države z najmanj učinkovitimi ukrepi za blaženje finančnih posledic epidemije, v javnih financah pa je zazevala takšna luknja, da nam jo bodo morali krpati še vnuki naših otrok."

(Novinar Zoran Potič o tem, da je vlada Janeza Janše v zaključnem obdobju ranljiva in zrela za zamenjavo; via Dnevnik)