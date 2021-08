Protestniki pod Triglavom srečali Janšo, Hojsa in Tonina

Sedemdeseti zaporedni teden petkovih protestov

© Prtestna ljudska skupščina

Petkovi protestniki so pred zdaj že tradicionalnimi protesti, ki potekajo vsak teden, osvojili tudi vrh Triglava. Pri Aljaževem stolpu so razpostrli kolesarsko zastavo – zastavo, ki med njimi velja za simbol upora – ter transparent z zahtevo: “Oblast ljudstvu, volitve zdaj!” Na vrh so prinesli tudi protestniško kolo, pogosto videno na petkovih protestih, ki ga krasi prečrtana svastika in simbolno predstavlja geslo “stop janšizmu”. V večernih urah so bili nato protestniki deležni posebnega srečanja – srečali so se namreč s predsednikom vlade Janezom Janšo in notranjim ministrom Alešem Hojsom, ob vzpenjanju na Triglav pa naj bi naleteli tudi na ministra za obrambo Mateja Tonina.

Kot so protestniki zapisali v protestni poslanici s Triglava, so ob že 70. zaporednem tednu, odkar protestirajo, s Triglava hoteli vladi sporočiti, da prebivalke in prebivalci te države niso razdvojeni. “Dovolj imamo politikantstva, dovolj klientelizma, dovolj korupcije, dovolj prenašanja odgovornosti za vaše napake na naša ramena, dovolj imamo vaše sovražnosti, vaših žalitev in vašega sprenevedanja. Dovolj imamo praznih obljub, zakulisnih dogovorov in vaših kretenskih selfijev,” so zapisali.

“Danes se naš glas upora razlega s Triglava, najvišje slovenske gore, ki je že od nekdaj tudi simbol boja za svobodo, boja za pravico, boja proti tujim in domačim okupatorjem, boja proti fašizmu v vseh njegovih oblikah,” je bilo jasno njihovo sporočilo, v katerem so še dodali, da “narod ni glup” in da ga politiki ne bodo razdvojili ali zamotili. “Po 30 letih strankokracije, vedno novih obljub in obrazov, hkrati pa vedno prisotnega plenjena in razprodaje države vas imamo dovolj.”

Protestniki zahtevajo odstranitev Janeza Janše in predstavnikov vlade “na smetišče zgodovine” – ob čemer ponavljajo poziv k razpisu čimprejšnjih predčasnih volitev. “Vendar nikakor ne zahtevamo samo tega, zahtevamo radikalno drugačno politiko, politiko ki se zaveda, da služi ljudem, ki se zaveda, da je Slovenija socialna država, politiko, ki spoštuje civilno družbo, socialni dialog in pravice vsake delavke, vsakega študenta, vsake upokojenke in vseh tistih, ki so se jim v zadnjih 30 letih sanje o novi Švici spremenile v nočno moro boja za golo preživetje.”

Poudarili so še, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, njihov upor pa “se bo nadaljeval dokler bo potrebno, na ulicah, trgih, v gozdovih, ob rekah in na vrhovih”.