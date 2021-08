»Oseba, ki trenutno vodi vlado, Slovenijo uničuje«

IZJAVA DNEVA

"Oblast z ljudstvom ne sme več ravnati tako, kot da je nekompetentno in ga je treba kontrolirati. Imamo vedno bolj izobražene generacije ljudi in ta potencial je treba izkoristiti. A tega se ne naredi tako, da ljudem prepoveš zbiranje in socialne stike, da jim posredno prepoveš celo misliti. Oseba, ki trenutno vodi vlado, ima zasluge za osamosvojitev Slovenije. Zato je še toliko bolj strašljivo, kako lahkotno jo po 30 letih samostojnosti uničuje."

(Slavko Gaber, profesor sociologije vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in nekdanji minister za šolstvo o tem, da oblast z ljudstvom ne sme ravnati tako, kot da je nekompetentno; via Dnevnikov Objektiv)