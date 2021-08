»Nekritični pogled sredinske politike nemalokrat prispeva k normalizaciji sovraštva«

IZJAVA DNEVA

"Nekritični pogled sredinske politike nemalokrat prispeva k normalizaciji sovraštva, problem je tudi pomanjkljiva regulacija in odsotnost sodne prakse, ki bi prispevala k razumevanju, da pravica do svobode govora prinaša odgovornost, zahteva refleksijo, ne hujskaštva. Sovražna govorica je maskirana pod krinko domoljubja, češ da gre zgolj za zapise zaskrbljenih državljanov, ki jih skrbi za domovino in varnost. Sovražne zapise se celo relativizira tako, da se jih poskuša prikazati kot izražanje 'subkulture', celo kot satiro. Pomembno je, da rasistične, seksistične, islamofobne, antisemitske vsebine obsodimo in poimenujemo s pravim imenom, namreč da gre za rasizem in sovraštvo do sočloveka. Demonizacija znanosti, medijev, nevladnega sektorja poteka po podobnih principih sprevračanja resnice."

(Mojca Pajnik, predavateljica, raziskovalka in avtorica knjige Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe o tem, da je sovražna govorica jmaskirana pod krinko domoljubja; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)