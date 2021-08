»Kako lepo bi bilo, če bi tudi naši generali vodili slovensko vojsko v narodnih nošah«

IZJAVA DNEVA

"Njihova obleka je čudna samo, dokler je pravilno ne razumemo kot afganistansko narodno nošo, s katero izražajo domoljubje. Prvi so to razumeli slovenski diplomati in diplomatke, ki so svoje domoljubje v folklornih oblekah zanesli v svet. Talibani se borijo v narodnih nošah, ker so narodna vojska, ne pa najemniki, ki se borijo za denar. Kako lepo bi bilo, če bi tudi naši generali namesto v ameriških uniformah vodili slovensko vojsko v narodnih nošah. In tudi vojaki 1. brigade bi sijajno delovali z avbicami in klobuki z zares širokimi krajci. To je formula za zmago v modernih vojnah. Zmaga narod, njegova vera in domoljubje."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič o tem, da bi se tudi slovenska vojska lahko odela v narodno nošo; v kolumni za Dnevnik)