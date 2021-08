Bitcoin gre v višave

Kriptovaluta, ki ponovno podira rekorde

Vrednost najstarejše kriptovalute bitcoin je prvič po treh mesecih ponovno presegla 50.000 dolarjev. "K temu je pripomogla tudi novica, da bo ameriški plačilni ponudnik PayPal strankam v Veliki Britaniji omogočil nakupe, prodajo in hranjenje določenih kriptovalut," poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na kriptoborzi Bitstamp je bilo treba okoli 9.30 za en bitcoin odšteti 50.058 dolarjev oz. 42.745 evrov. Nad to mejo je bil nazadnje maja, od takrat pa je njegova vrednost upadla tudi pod 30.000 dolarjev. Prav veliko nihanje vrednosti kriptovalut je eden od razlogov, zakaj mnogi strokovnjaki vlaganje v to premoženje odsvetujejo.

V zadnjih dneh je vrednost kriptovalut podkrepila odločitev največje ameriške platforme za trgovanje s tem premoženjem Coinbase, da okrepi lastne investicije v kripto premoženje. Tako je podjetje napovedalo, da bo kupilo za 500 milijonov dolarjev različnih kriptovalut, za ta namen pa bo v prihodnje namenjalo tudi 10 odstotkov četrtletnega neto dobička.

Danes je svoje dodal še PayPal, ponudnik spletnih plačilnih storitev. Ta bo svojim strankam v Veliki Britaniji omogočil vlaganja v bitcoin, ethereum, litecoin in bitcoin cash. Vlaganje bo mogoče tudi prek mobilne aplikacije.

"Pandemija covida-19 je pospešila digitalizacijo in digitalne inovacije v vseh delih naših življenj, vključno z digitalizacijo denarja in večjim sprejemanjem digitalnih finančnih storitev s strani potrošnikov," je ocenil generalni menedžer PayPala za tehnologijo veriženja podatkovnih blokov Jose Fernandez da Ponte. Po njegovi oceni je PayPal s svojim znanjem o digitalnih plačilih, razumevanjem potrošnikov in podjetij, s strogimi varnostnimi pogoji in nadzorom v položaju, da lahko ljudem omogoči raziskovanje kriptovalut. Nova storitev bo na trgu predstavljena ta teden.

Podobno storitev je PayPal že zagnal v ZDA, kjer strankam omogoča, da s kriptovalutami plačajo tudi blago in storitve sodelujočim podjetjem.