»Svetohlinska moralistična politična korektnost je odtujena od realnosti«

IZJAVA DNEVA

"Ko gre za ljudi, ki se deklarirajo kot nepodporniki Janeza Janše, pa so se distancirali ali kakorkoli komentirali to dogajanje kot neprimerno, se mi zdi, da gre za neko svetohlinsko moralistično politično korektnost, ki je glede na večjo sliko tega, kar se dogaja v Sloveniji, odtujena od realnosti od tega, kako se ljudje dejansko počutimo. Ljudje smo zafrustrirani in jezni ter hočemo, da se ta glas nezadovoljstva čim bolj jasno sliši."

(Jaša Jenull, umetnik, kulturnik, režiser in protestnik, o soočenju med petkovimi protivladnimi protestniki ter predsednikom vlade Janezom Janšo in notranjim ministrom Alešem Hojsem na Kredarici; via Večer)