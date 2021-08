»Uspešnost skrajno desnih skupin je odvisna od vladajoče politike«

IZJAVA DNEVA

"K mobilizaciji in vstopu v skrajno desna gibanja so zelo pripomogla družbena omrežja, kot sta facebook in youtube, ki so z algoritimi usmerjena v to, da vam ponujajo najbolj ekstremne vsebine. To je tudi njihov modus operandi, njihov poslovni model. Družbena omrežja ponujajo enostavno identifikacijo problemov in enostavne rešitve zanje. Problem za skrajne desničarje so migranti ali enakopravnost žensk, rešitev pa je vrnitev v zlato, a nikoli obstoječo preteklost družbene harmonije. To je univerzalen okvir razmišljanja skrajno desnih skupin po svetu. Njihova uspešnost je odvisna od vladajoče politike, koliko jih vsrka vase oziroma koliko jih lahko tako deradikalizira, da niso nevarne za normalno delovanje sistema."

(Politolog Blaž Ilc Vrečko, o razmišljanju skrajno desnih skupin; v intervjuju za Delo)