Pionirski dom: Če kdaj, ga potrebujemo danes

Pionirski dom je javni zavod z bogato in pestro tradicijo. Zavod ponuja več kot 30 kulturno-umetniških programov in 12 jezikovno-kulturnih programov namenjenih otrokom, mladim in odraslim. “Več kot 1000 tečajnikov naše kulturno-umetniške in jezikovno-kulturne dejavnosti obiskujejo vsako leto. S tem spodbujamo zanimanje za kulturno-umetniško in jezikovno-kulturno ustvarjanje, raziskujemo in razvijamo lastne kreativne potenciale in ustvarjamo trajne uporabnike kulturnih vsebin. V obdobju epidemije smo naše programe prestavili na splet. Potrudili smo se, da ohranjamo bližino in skupnost. Zaprtje šol je rezultiralo v psiholoških in socialnih stiskah otrok. Na pristojne oblasti apeliramo: ne zapirajte šol!” je na novinarski konferenci poudarila direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik

V Pionirskem domu v novo šolsko leto vstopajo optimistično. Čaka jih 8 različnih festivalov, ki so namenjeni vsem mladim iz cele Slovenije in tujine: gledališki, plesni, glasbeni, likovni, festival znanosti in umetnosti, literarni, festival Pionirskega doma in filmski. “Na festivalih spodbujamo aktivno participacijo otrok in slavimo njihovo ustvarjalnost. V poseben ponos pa nam je, da v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z razvijanjem izobraževanj, ki so namenjeni pedagogom. Sedem izmed njih je bilo uvrščenih v program KATIS, ki prepoznava kvalitetne pedagoške vsebine,” doda Vesna Tripković, vodja oddelka za kulturo. V Pionirskem domu že leta razvijajo individualne pedagoške pristope, ki presegajo institucionaliziran okvir splošnega izobraževanja in temeljijo na interdisciplinarnem povezovanju. Ponosni so, da bodo njihove vsebine v letošnjem šolskem letu še bolj prisotne v šolah.

Pod okriljem Pionirskega doma je več kot 2500 posameznikov uspešno opravilo različne nivoje izpitov, od izpitov za najmlajše do najvišjih nivojev. Leta 2019 so svoje poslanstvo še obogatili in postali uradni izpitni center za izpite Cambridge Assessment English.

Sodelovanje in vodenje projektov v sklopu Ustvarjalne Evrope je od leta 2017 v Pionirskem domu stalnica. V sklopu Ustvarjalne Evrope je nosilec projekta Mlado gledališče v gibanju, partner v mednarodnem projektu sodelovanja velikega obsega, s skrajšanim naslovom Liberty, stateški partner v projektu Učenje mladih skozi umetnost, partner v projektu z naslovom Medkulturno gledališče in vodi Erasmus+ projekta Kdo je mlada Evropa? “V Pionirskem domu smo ponosni, da v obdobju epidemije koronavirusa sodelovanja nismo prekinili: dobili smo se preko spleta, pripravljali video vsebine in publikacije,” pojasni Bjanka Kršmanc, pomočnica direktorja Pionirskega doma.

V Pionirskem domu je bilo sicer živahno celo poletje. “Izvedli smo kar 19 programov poletnih počitniških šol, ki jih je obiskalo 209 tečajnikov in tečajnic. Učili so se cirkuških veščin, jezika, kiparili, obiskovalci galerije. Razvili smo tudi nov program Umetniški laboratorij, ki otrokom ponuja dve temeljni izkušnji: znanstvenika in umetnika. Obdržali ga bomo kot novo redno dejavnost Pionirskega doma,” pove Viktorija Potočnik.