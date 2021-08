»Agresijo v družbi začenjajo tisti, ki so najbolj glasni in napadalni«

IZJAVA DNEVA

"Populisti vsak dan pripravljajo teren za zdrs, in demokracija, kjer je v imenu svobode dovoljeno skoraj vse, je idealen teren za pripravo zdrsa. Sovražni govor in širjenje laži na družbenih omrežjih nista manifestacija svobode, ampak škodljiva dejavnost in sprevržena anomalija. Tudi nacizem, ki je omogočil vzpon Hitlerja, je proizvod anomalij demokracije. Agresijo v družbi začenjajo tisti, ki so najbolj glasni in napadalni. Agresivni Hitler je za krivca razglasil Jude. A za takratni zdrs so bili sokrivi tudi tisti, ki so s privolitvijo v 'demokratično' voljo večine dopuščali agresijo in so bili kasneje potegnjeni v tok vojnih dogodkov. Kako v današnjem času preprečiti podoben zdrs v obračun z drugačnimi, ko celo nekatere politične stranke posredno podpirajo sovražni govor in širjenje laži prek medmrežja?"

(Saša Prešern, raziskovalec. o tem, da agresija na družbenih omrežjih ni svoboda; via Delo)