STA vnovič poziva Ukom k dogovoru

Mineva 237. dan, da STA opravlja svoje delo brez plačila države

Urednice in uredniki, novinarke in novinarji STA

© Borut Krajnc

Kot so zapisali na Slovenski tiskovni agenciji (STA), pozdravljajo odziv direktorja Urada vlade za komuniciranje (Ukom) glede nadaljevanja pogovorov o sklenitvi pogodbe za izvajanje javne službe, ki jo STA že 237 dni opravlja brez plačila države. Za nov krog usklajevalnih pogovorov so Ukom z dopisom prosili že 21. julija, vendar do včerajšnjega dne niso dobili nobenega odziva.

»Prav tako predhodno ni bila vpoštevana nobena ključna pripomba STA na osnutek pogodbe, ki nam jo je v podpis poslal Ukom – in to le dan pred zadržanjem vladne Uredbe o STA na Upravnem sodišču. Zato upamo, da včerajšnji dopis s strani Ukoma ni novi poskus zavlačevanja in izogibanja dolžnostim, ki mu jih nalaga zakonodaja,« so zapisali.

Zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti, ki jih Vladi RS kot ustanoviteljici STA nalaga Zakon o STA in sedmi protikoronski zakonski paket, je že nekaj mesecev ogrožena likvidnosti podjetja, zato so se pri STA morali za obstoj in preživetje podjetja poslužiti različnih pravno-finančnih vzvodov, vključno z sodnimi izvršbami in odprodajo terjatev.

»Na ta način smo do nadaljnjega ohranili STA pri življenju in približno 100 ljudem zagotovili plačilo za njihovo delo, vendar nadaljnje nefinanciranje STA ogroža usodo Slovenske tiskovne agencije, njenih sodelavk in sodelavcev ter informiranost domače in tuje javnosti,« je poudaril direktor STA Bojan Veselinovič.

Slovenska tiskovna agencija je danes odgovorila na dopis Ukoma in vnovič predlagala usklajevalni sestanek s predlogi k besedilu pogodbe, ki bo upoštevalo celotni pravnik okvir, ki ureja delovanje STA. Direktor je z odgovorom seznanil tudi Svet delavcev STA, Zastopstvo novinarjev in izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije na STA.