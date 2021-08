Simona Kustec računa na nadaljevanje svoje profesorske kariere

Na fakulteti naj bi za študijsko leto prijavila 100-odstotno delovno prisotnost

Simona Kustec

Kot danes razkriva Delo, naj bi se šolska ministrica Simona Kustec že aktivno pripravljala na nadaljevanje svoje profesorske kariere na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani, s katero sodeluje tudi v času ministrovanja. »Ne glede na to, kako se bo končalo glasovanje o zaupnici, šolska ministrica in članica vladne stranke SMC, ki je javnomnenjske ankete ne zaznavajo več, vzporedno načrtuje nadaljevanje svoje profesionalne kariere,« piše Delo.

Simona Kustec je namreč redna profesorica na Katedri za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je še vedno nosilka štirih predmetov. Kot je neuradno uspel izvedeti Delu, »je za študijsko leto 2021/2022 na FDV prijavila 100-odstotno delovno prisotnost«. Profesorje, ki prevzamejo funkcije v vladi, državnem vrhu ali pa postanejo poslanci, na matičnih fakulteta načeloma sicer čakajo zaposlitve, »a če niso dovolj aktivno vključeni v fakultetne postopke, obstaja možnost, da vmes izgubijo določene položaje ali privilegije«, so še zapisali pri Delu.

Ko vlada lani ni podelila soglasja k razpisu za vpis v visokošolske študijske programe, je sindikat FDV ministrici sicer že očital odsotnost avtoritete nad lastnim področjem in izgubo etične integritete. »Z rušenjem zaupanja med ministrstvom, univerzami in študenti ste povzročili nepopravljivo škodo vsem udeleženim v visokošolskem izobraževanju,« so sodelavci očitali ministrici, povrhu tega pa dodali, da se je podredila avtoriteti predsednika vlade Janeza Janše in s tem izgubila »vso akademsko kredibilnost«.

Šolsko ministrico sicer jeseni čaka interpelacija, ki jo je proti njej napovedala opozicija.