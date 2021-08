Otrok z ovitka albuma Nevermind toži glasbeno skupino Nirvana

Je naslovna fotografija otroška pornografija?

Kurt Cobain

© Carlos Andrés Restrepo Vergara / Flickr

Kot poroča The Guardian, se je Spencer Elden – otrok, ki je krasil ovitek albuma Nevermind ikonične glasbene skupine Nirvana – odločil tožiti skupino. Trdi namreč, da je bil kot otrok spolno izkoriščen, fotografija, kjer se kot gol dojenček pod vodo steguje za papirnatim bankovcem, pa da je otroška pornografija. V tožbi, ki jo je proti odgovornim založbam, še živečim članom skupine in vdovi Kurta Cobaina, Courtney Love, sprožil na kalifornijskem sodišču, je zapisal, da so obtoženi »zavedoma proizvajali, posedovali in oglaševali otroško pornografijo«.

Elden je bil v času nastanka fotografije štirimesečni otrok. Pravi, da je od leta 1991, ko je fotografija nastala, doživljal »trajne čustvene stiske in fizične posledice« – vključujoč težave pri pridobivanju izobrazbe, izgubo zaslužka in splošnega zadovoljstva v življenju.

V tožbi je zapisano, da fotografija nosi grafično seksualno konotacijo, otrok na njej pa spominja na »spolnega delavca, ki se steguje za bankovcem«. Elden naj za fotografijo nikoli ne bi bil plačan – v preteklosti se je sicer poročalo, da naj bi za fotografijo prejel 250 dolarjev.

Elden se je sicer v preteklosti že dvakrat odločil fotografijo reproducirati. Ko je to storil nazadnje leta 2016, je za New York Post povedal, da se je že večkrat spraševal, če je bilo prav, da se je kot otrok pojavil gol na legendarni naslovni fotografiji albuma. »Pravzaprav nisem imel izbire,« je povedal.

© Wikipedia

Robert Fisher, ki je naslovno fotografijo oblikoval, je povedal, da je ta nastala po navdihu preminulega pevca skupine Kurta Cobaina, ko si je ta ogledal dokumentarni film rojevanja otrok pod vodo. Kirk Weddle – fotograf, ki je zakrivil famozno fotografijo – pa je leta 2019 za The Guardian dejal, da je z Eldenom še vedno redno v stiku in da si je že od nekdaj mislil, da ga bo ta na neki točki zaradi fotografije preziral. »Ima občutek, da so vsi s to fotografijo zaslužili veliko denarja, le on ne. Menim, da si zasluži nekaj v zameno – a so vedno založbe tiste, ki naredijo največ denarja.«

Elden namerava od obtoženih na sodišču izterjati 150 tisoč dolarjev, skupaj s stroški, ki bodo nastali ob sojenju, za katerega si želi, da bo potekalo pred porotniki.