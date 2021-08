»Samo tega ne, da bi se kdo lotil največjega bullyja v državi«

IZJAVA DNEVA

"Ko nas z besedami nadleguje premier, je to ok, ko pa njega z besedami nadleguje državljanka, je to neprimerno, nedostojno, neokusno, nekultivirano, nepotrebno. Samo tega ne, da bi se kdo lotil največjega bullyja v državi. /.../ Janez Janša je steber dostojanstva, ko žaljivke, sovraštvo in cinizem deli mrtvo hladno in nesentimentalno. Hladen kot špricar. On državljane lahko napada, ker to počne umirjeno in preračunljivo, državljani pa se ne smejo odzivati, če to počnejo vehementno, nekalkulirano in transparentno. S škodljivci bi po mnenju moralno superiorne Slovenije morali polemizirati omikano, ob kavi ali čaju in kakem prigrizku, pokramljati o razlikah v temeljnih vrednotah, potrpeti, če smo označeni za svinje, drhal in prostitutke, najti bi morali skupne točke, vzpostaviti dialog. Dialog, ki brez izjem služi sovraštvu, da vsakič znova povozi kulturo strpnosti, spoštovanja in solidarnosti."

(Novinarka, literarna kritičarka in esejistka Mojca Pišek v kolumni za Delo o incidentu na Kredarici in dvojnih merilih)