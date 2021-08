»Kritična misel se ne bi smela obsojati le zato, ker ni skladna z nazori trenutne politične garniture«

Pismo podpore red. prof. dr. Miranu Hladniku

Protestniki na vrhu Triglava. 20. avgust 2021

© Borut Krajnc

Prejšnji petek se je na Triglav povzpela skupina protestnikov, ki sicer že več kot 70 tednov protestira proti trenutni vladi. Njihovemu vzponu je sledilo srečanje s predsednikom vlade Janezom Janšo in notranjim ministrom Alešem Hojsom. Med protestniki je bil tudi redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki je bil nato deležen napadov s strani medijskega konglomerata blizu stranki SDS. V podporo so mu stopili njegovi študenti in drugi strokovni delavci s fakultete. V nadaljevanju delimo njihovo pismo podpore v celoti.

V preteklih dneh so se v medijih Nova24TV in Demokracija pojavile obtožbe o (ne)kredibilnosti red. prof. dr. Mirana Hladnika s Filozofske fakultete v Ljubljani. Novinarji ga obtožujejo nestrokovnega dela in spolnega nadlegovanja študentk ter sodelavk, s čimer diskreditirajo tudi delovanje Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede. Njihove napade je spodbudil nedavni dogodek na Kredarici.

Podpisani študentje in študentke slovenistike takih namigovanj ne moremo mirno sprejeti in se profesorju postavljamo v bran. Red. prof. dr. Miran Hladnik je vrhunski znanstvenik, raziskovalec slovenske književnosti in predavatelj. Študente spodbuja k premisleku o literarnovednih temah, s katerimi se pri njegovih predmetih soočajo. Tako ne pridobijo samo poglobljenega literarnovednega znanja, po katero so na to Fakulteto in ta Oddelek prišli, ampak tudi mnoge druge kompetence, ki jih lahko izoblikujejo v odlične strokovnjake na področju literarne vede.

Na očitke o spolnem nadlegovanju študentk se je profesor odzval že sam. Ponovimo še enkrat tiste besede: spolnega nasilja ne odobravamo. Profesorjevi odzivi so bili v slogu, ki je študentom slovenistike dobro poznan – sarkastičnem, ironičnem, sočnem – Hladnikovem pač. Sklepamo lahko, da bo odziv medijev in njihovih zaposlenih buren, saj večina na svojih akademskih poteh nikoli ni sedela v predavalnici profesorja Hladnika, ko je študente poučil o pomenih in pomenskih odtenkih sarkazma, (samo)ironije, parodije in še česa.

Na udaru medijev so bili predvsem slovenistični izleti. Kot udeleženci omenjenih srečanj potrjujemo, da so ekskurzije izobraževalne narave, hkrati pa udeleženim študentom in profesorjem omogočajo neformalno okolje za pogovor in druženje. Poudarjamo, da na izletih ni prihajalo do neprimernih dogodkov. Primere obtožb spolnega nadlegovanja naj vedno presojajo primerni in temu namenjeni organi, povsem nesprejemljivo pa je, da se jih (neutemeljene) uporablja za diskreditacijo zaradi drugačnih političnih nazorov.

Študentje in študentke menimo, da se kritična misel ne bi smela obsojati le zato, ker ni skladna z nazori trenutne politične garniture. Profesor ima pravico do svobode govora in političnega opredeljevanja. Njegova stališča so bila vedno jasna in argumentirana, pri čemer so ostajala zunaj predavalnic, saj z njimi ni skušal vplivati na mišljenje študentov.

Njegova predavanja kljub temu niso ostajala monotona in suhoparna, saj je študijsko snov skušal poglobiti, popestriti ter zanjo navdušiti tudi tiste, ki jih njegova raziskovalna odkritja niso najbolj zanimala. Čeprav se, kot pri vseh stvareh, študentska mnenja razhajajo, smo si v nečem edini: od prof. Hladnika se naučimo ogromno, hkrati pa se z grenkim priokusom sprašujemo, kaj o časih, v katerih živimo, pove dejstvo, da so takšna pisma, kot je to, sploh potrebna.

Študentje in študentke: Neža Kočnik, Luka Kropivnik, Vid Karlovšek, Benjamin Žbogar, Tamara Šterk, Mia Đapo, Ivona Andres, Maja Günther, Kaja Nakani, Saška Maček, Blaž Šoba, Eva Oblakovič, Matevž Treven, Lara Oštrbenk, Maša Milčinski, Urh Ferlež, Niki Hüll, Miša Jerman Matkovič, Lidija Vučajnk, Nina Dreu, Brita Bautin, Eva Ule, Ingrid Gnus, Nika Predalic, Anica Horvat, Nika Šoštarič, Ana Sečki, Polona Majdič, Tjaž Mihelič, Kristina Godec, Maša Krajnc, Hana Hvala, Zala Mele, Julija Tratnik, Marko Zabav, Urša Kosmač, Reni Jakomin, Selma Skenderović, Pia Marija Žugman, Ajda Pajnič, Maja Peklenik, Lara Geltar, Ela Tišma, Ana Ule, Ivana Kristina Mohar, Zarja Roner, Natalija Šterk, Špela Hain, Anja Štukelj, Laura Štravs, Urška Kovač, Nika Pinter, Mia Hočevar, Maja Grintal, Valentina Ambrožič, Matija Lovšin, Erazem Baškovec, Petra Stražišar, Andraž Stevanovski, Ana Rakovec, Katarina Rozman, Špela Mehić, Katarina Pribožič, Žan Šteharnik, Lea Lešek Povšič, Lenart Sušnik, Anamarija Hajdin, Maja Pruščevič, Jera Bobič, Maja Jakša, Nika Janjič, Jure Pakiž, Luka Šafranko, Tamara Klepec, Sara Farkaš, Domen Rob, Matija Kodelja, Anja Adamič, Nika Serban, Nina Krajnc, Erika Kum, Jasna Reščič, Tajda Jerkič, Oksana Ivanovič, Aleksandra Rjazanova, Anja Jerina, Petruša Golja, Ula Matek s podporo zaposlenih na Filozofski fakulteti UL, drugih znanstvenih in strokovnih ustanovah, nekdanjih študentov in študentk prof. Hladnika ter drugih: asist. Luka Horjak, red. prof. dr. Andreja Žele, red prof. dr. Marko Juvan, Anka Polajnar, lekt. Staša Pisek, dr. Klemen Lah, izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič, Andreja Musar, Jožica Grum, Silva Bandelj, Nina Štampohar, Rok Mrvič, mag. Marjana Mlinar Hodak, Alenka Jovanovski, red. prof. dr. Mirjana Mencej, prid. prof. dr. Barbara Pregelj, Martina Repinc, Marija Cvetek, Mojca Saksida, Mihael Simonič, red. prof. dr. Igor Saksida, Darja Markoja, doc. dr. Andraž Jež, red. prof. dr. Silvija Borovnik, dr. Alenka Župančič, doc. dr. Januška Gostenčnik, red. prof. dr. Milena Mileva Blažić, dr. Margaret Davis, lekt. Tanja Jerman, dr. Zoltan Jan, lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec, Katarina Klajn, doc. dr. Nataša Jakop, Jasna Čebron, doc. dr. Darja Pavlič, zasl. prof. Boža Krakar Vogel, doc. dr. Varja Balžalorosky Antić, red. prof. dr. Erika Kržišnik, Maja Justin Jerman, zasl. prof. dr. Aleksandra Derganc, mag. lekt. Meta Klinar, Nejc Rožman Ivančič, mag. Savina Zwitter, Matjaž Zaplotnik

Podpisi v podporo se še vedno zbirajo, sproti so dodani in vidni na povezavi >>