»Nobena škoda ni, če gre Madžarska iz Evropske unije«

IZJAVA DNEVA

"Evropi v Bruslju hoče komandirati predsednik Madžarske, ki je avtoritaren. Nobena škoda ni, če gre Madžarska iz Evropske unije, ker takih ljudi EU ne potrebuje. Danes se ta avtoritarizem imenuje tudi globalizem, nova politična, kulturna in tehnična teorija. S tehniko so globalisti sicer non plus ultra: če vstane od mrtvih kdo iz prejšnjega stoletja, bo rekel, kako je mogoče, da imaš telefon v žepu in govoriš, s komer želiš ... Ampak globalizem je kot komunizem, ki je hotel, da bi bili vsi narodi enaki. Potem pa govorijo vsi narodi en sam jezik: Rusi so ruski jezik vsilili na Poljskem, Češkem ... To ni demokracija. Globalisti danes pravijo, da je nacionalist, kdor je zvest svojemu jeziku in narodu. A noben človek, ki je zvest svojemu narodu, noče biti prvi ... No, nekateri že, Nemci so trdili 'Deutschland über alles', in to je najhujši nacionalizem. Pa niti naš narod ni zmeraj perfekten."

(Pisatelj Boris Pahor ob praznovanju 108. rojstnega dne o avtoritarizmu; via Primorske novice)