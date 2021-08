FOTOGALERIJA: Petkovi protestniki opozorili na krepitev nacizma in fašizma

Na protestu je spregovorila ena vidnejših predstavnic kolesarskega protestniškega gibanja Tea Jarc

© Gašper Lešnik

Petkovi protestniki so se teden dni po pohodu na Triglav znova zbrali na Trgu republike, kjer so izpostavili "katastrofalno politično situacijo v Sloveniji". Ponovno so zahtevali odstop vlade in se odpravili do poslopij političnih strank, kjer so jim izročili javne pozive, naj se tudi z dejanji izjasnijo glede podpore neonacističnim gibanjem.

Na protestu je spregovorila Tea Jarc, ki je bila minuli teden po konfrontaciji s premierjem Janezom Janšo na Kredarici deležna kritik. Kot je dejala, so želeli prejšnji teden odločno in glasno predati sporočilo, ki ga sicer podajajo že leto in pol. Spomnila je, da je sledil buren odziv političnih akterjev, ki je po njenem mnenju še bolj jasno pokazal razkorak med ljudstvom na eni in političnimi strankami na drugi strani. Kot je še dejala, protestniki verjamejo, da so njihove besede politikom neprijetne, saj je tudi trenutno stanje v Sloveniji neprijetno, politična elita pa tega ni pripravljena slišati.

© Gašper Lešnik

Pripadniki petkovih kolesarjev so opozorili tudi na krepitev nacizma in fašizma, ki ga po njihovem mnenju podpira politika sama.

Kolesarji so po izpostavitvi stališč obiskali tudi sedeže političnih strank, ob čemer so jim izročili javne pozive, da se ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji izjasnijo glede podpore neonacistom.

Ob tem so za naslednji petek na Trgu republike napovedali Vseslovenski shod proti fašizmu in neonacizmu.

Po poročanju Televizija Slovenija, je v Ljubljani hkrati potekal še en shod, in sicer v podporo Afganistanu. Udeleženci so pozivali k pomoči Afganistancem, in da naj jim vlada odobri prošnje za azil in ne nasprotuje vzpostavitvi humanitarnih koridorjev. Pozvali so tudi k reviziji postopkov afganistanskih prosilcev za azil, ki jim ta ni bil odobren, in k ustavitvi postopkov njihovega izgona iz države.

© Gašper Lešnik

Udeleženci tega protesta so se zbrali pred poslopjem notranjega ministrstva v središču Ljubljane in se nato podali proti ameriškemu veleposlaništvu, nato pa so se pridružili protivladnim protestnikom na Trgu republike, je še poročala TV Slovenija.

Več utrinkov v fotogaleriji Gašperja Lešnika.