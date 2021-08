»Politika se preveč ukvarja sama s sabo, preveč dela za svoj lasten namen«

IZJAVA DNEVA

"Verjamem v nov začetek, v preseganje grobih razkolov na relaciji vi in mi. Če želimo uspešno voditi državo in delati za dobro ljudi, bodo v politiki in med ljudmi potrebni široki konsenzi. Politika se preveč ukvarja sama s sabo, preveč dela za svoj lasten namen, zato ljudje čutijo, da nimajo vpliva na sprejemanje odločitev, da njihov glas nič ne šteje. Naša naloga je motivirati ljudi, da se bodo odpravili na volišča, in jih prepričati, da bo njihov glas štel. Grozi nam, da bomo na naslednjih volitvah priča še večji apatiji, saj ljudem dajemo občutek, da smo skregani, da smo nesposobni za dialog in nemočni pri sklepanju dogovorov."

(Predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon o tem, ali je mogoče obnoviti zaupanje v politiko; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)