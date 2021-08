»Politika se je spajdašila z najnižjim nivojem opravljivcev«

IZJAVA DNEVA

"Na žalost nas ne pustijo delati v miru. Generalni direktor je še mlad in se, žal, niti ne zaveda, kaj dela in kakšne bodo posledice njegovega dela. Takega organiziranega pogroma na direktorico še ni bilo, politika se je spajdašila z najnižjim nivojem opravljivcev, delajo načrtno in temeljito na tem, da bi me diskreditirali. Dobivam pisma, v katerem me obtožujejo, da sem 'komunajzerka', 'pokveka' in podobno. Človek ne more verjeti, kako nizko smo padli."

(Nedavno razrešena direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak o svoji odstavitvi in vmešavanju politike v delo javne televizije; via Večerova priloga V nedeljo)