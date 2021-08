»Ko bi morali kaj povedati, so tiho, ko se oglasijo, bi bilo pa bolje, da bi bili tiho«

IZJAVA DNEVA

"Zagovarjamo strpno izražanje stališč in mnenj in kolesarji že več kot eno leto dokazujejo, da se da izražati mnenja na kulturen način, kljub stalnim diskreditacijam in napadom s strani vlade, vladnih strank in nekaterih gibanj, ki jih plačujejo, da provocirajo in netijo nemire. Sama se držim pravila, da izvoljeni politiki na protestih nimamo kaj iskati ali jih zlorabljati, saj smo bili izvoljeni, da probleme po najboljših močeh rešujemo v parlamentu."

"Če bi se tisti, ki se oglasijo samo, ko se protestniki ustavijo pred njihovo stranko, oglasili, ko se ruši pravna država, ko se ruši RTV, ko STA eno leto ne dobi plačila, ko se na dnevni ravni blati novinarje, ko se na tedenski ravni blati tuje politike in predsednike držav, bi imeli pravico tudi komentirati protestnike. Ko bi morali kaj povedati, so tiho, ko se oglasijo, bi bilo pa bolje, da bi bili tiho!"

(Predsednica stranke SAB Alenka Bratušek se je odzvala na besede podpredsednika vlade in predsednika NSi Mateja Tonina o protivladnih protestnikih; via Facebook)