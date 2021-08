»Razpad STA prvi korak k temu, da se mediji znajdejo pod vladnim nadzorom«

Javni poziv Slovenskega in Mednarodnega PEN-a

Shod za svobodo medijev in neodvisnost Slovenske tiskovne agencije, ponedeljek, 3. maja 2021

© Gašper Lešnik

Člani Slovenskega centra PEN so že večkrat izrazili zaskrbljenost glede položaja, v katerem se je znašla Slovenska tiskovna agencija (STA). "Glavno poslanstvo naše mednarodne organizacije, ki ima 145 centrov po vsem svetu, je zaščita svobode govora," so zapisali v sporočilu za medije. Zato skupaj z mednarodno skupnostjo PEN centrov apelirajo na vlado, naj nemudoma poravna svoje obveznosti do STA. Njihov javen poziv v nadaljevanju objavljamo v celoti.

SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA – ŽRTEV EKONOMSKE CENZURE

Vlada Republike Slovenije je z začetkom leta prenehala plačevati storitve Slovenski tiskovni agenciji, ki je bila ustanovljena leta 1991 kot eden od temeljev nove države Republike Slovenije. STA je nedvomno avtonomen in objektiven vir informacij o dogodkih v Sloveniji in tujini. Finančni prihodki STA so jasno opredeljeni z zakonom. Kljub temu se je sedanja Vlada Republike Slovenije odločila, da bo zakon kršila, in tako že od 1. januarja 2021 ne plačuje računov za storitve agencije, ki jih vseeno opravlja.

Kljub spomladanski kampanji množičnega financiranja, STA grozi finančni zlom, stotim neodvisnim novinarjem pa izguba službe. Poleg tega bo slovenska medijska krajina zaradi ekonomske cenzure Vlade Republike Slovenije izgubila najbolj objektiven vir nepristranskih informacij. Bojimo se, da je finančni razpad STA le prvi korak k temu, da se slovenski neodvisni mediji znajdejo pod vladnim nadzorom in bo tako omejena svoboda govora kot temeljna demokratična vrednota v Republiki Sloveniji.

Zato Slovenski center PEN ponovno poziva Vlado Republike Slovenije, da:

- nemudoma poravna svoje obveznosti do STA,

- konflikte z vodstvom STA reši na demokratičen in miren način v skladu z zakonom,

- podpira in se zavzema za svobodo govora v Sloveniji, kar je v luči predsedovanja Svetu Evropske unije njena najvišja dolžnost.

Mednarodno skupnost pozivamo, naj na vse načine spodbuja Vlado Republike Slovenije, da bo ravnala v skladu z demokratičnimi standardi in zakoni.

Vsaka svoboda se začne s svobodo govora.

Kot pravi slovenski pesnik Boris A. Novak, svoboda je glagol!

Upravni odbor Slovenskega PEN, 27. avgust 2021

Podporniki izjave:

- Jennifer Clement, predsednica Mednarodnega PEN-a

- Mednarodni odbor Pisatelji za mir, predsednik Emmanuel Pierrat

- Mednarodni ženski odbor, predsednica Zoë Rodriguez

- Francoski PEN, predsednik Antoine Spire s člani upravnega odbora: Sylvestre Clancier, Antoine Anderson, Linda Maria Baros, Jean le Boël, Malick Diarra, Colette Klein, Laurence Paton, Jean-Philippe Domecq, David Ferré, Thierry Mesny in Philippe Pujas

- Lloyd Duong, PEN Vietnam

- PEN Romunija, predsednik Radu Vancu

- Portugalski PEN, Teresa Cadete, predsednica portugalskega PEN-a 2009-2019, podpredsednica odbora Pisateljev za mir, članica Mednarodnega odbora PEN 2014-2017

- Švicarsko-romanski center PEN

- Upravni odbor Švicarsko-nemškega centra PEN

- Tienchi Liao-Martin, nekdanja predsednica Neodvisnega kitajskega centra PEN in založnica

- Črnogorski center PEN

- PEN Center Bosne in Hercegovine

- Švedski PEN

- Germán Rojas, predsednik PEN centra Čile

- PEN Sydney