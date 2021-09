»Ponovno bomo premagali fašizem in nacizem!«

Pred petkovim vseslovenskim shodom proti fašizmu in nacizmu so protestniki na Bledu poslali jasno sporočilo Janševi vladi

Blejski otok danes

© Janez Zalaznik

Danes so protestniki in protestnice na Bledu izrazili jasno sporočilo slovenskim in evropskim voditeljem. S transparenti so se zavzeli za vladavino prava in za ustavitev fašizma in neonacizma.

"Na Blejskem otoku smo razvili antifašistično in antijanšistično zastavo, s katero jasno sporočamo, da ne pristajamo na zlorabo oblasti, ki jo udejanja Janez Janša in njegova vlada. Ob tem smo hkrati pozvali evropske voditelje in pristojne evropske institucije, da zaščitijo vladavino prava v Sloveniji, prav tako pa obveščamo, da bo v petek ob 19h na Trgu republike potekal vseslovenski shod proti fašizmu in nacizmu," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da ob več kot 1,5 letnem delovanje Janeza Janše je "čas, da se odkrito poimenuje takšno delovanje in se ga brutalno iskreno poimenuje z oznakami, ki si jih zasluži". "Vlada Janeza Janše odkrito podpira fašizem in neonacizem. Ne le, da ga podpira, celo poslužuje se teh metod pri lastnem delovanju," so poudarili.

Zapisali so, da so zato tudi danes na Bledu, "pred očmi evropskih in svetovnih voditeljev", opozarjajo na nesprejemljivost delovanja slovenske vlade zahtevajo razjasnitev povezav med SDS in neonacističnimi organizacijami in posamezniki, med drugim tudi med ti. »Rumenimi jopiči« in »Društvom za promocijo tradicionalnih vrednot«. Za slednjega zahtevajo, da se mu nemudoma odvzame status društva v javnem interesu.

"Ob odprtju Blejskega strateškega foruma je sicer postalo še bolj jasno, da se slovenska vlada skriva za katoliškimi leporečji, medtem, ko s svojimi dejanji izkazuje odkrit fašizem in neo-nacizem. Vendar pa tega ne morejo skriti, četudi na idiličnem Bledu organizirajo politične debate, ponujajo prazne fraze o evropskih vrednotah, krščanskih temeljih in se nastavljajo kameram," so zapisali protestniki in protestnice ter poudarili, da je bila današnja protestna akcija na Blejskem otoku namenjena "razkrivanju pravega delovanja strahovlade Janeza Janše". "To je fašizem in nacizem, ki se v slovenski družbi odkrito razrašča, predvsem zaradi podpore trenutne vlade!" so dodali.

Obenem so v sporočilu za javnost opozorili, da je že ob samih uvodnih govorih postalo jasno, da se za Logarjevim citatom nekdanjega papeža in Janševi referenci na religiozna sporočila "očitno skriva tudi jasna tendenca po večji vpletenosti Cerkve v državo, ki bi morala biti sicer po slovenski ustavi ločeno".

"Absurdno je, da Janša na Blejskem strateškem forumu govori o spoštovanju človekovih pravic, demokraciji in temeljnih svoboščinah, iskanju soglasja in spoštovanju, ko pa je dandanes on sam glavni avtoritarni voditelj, ki odreka ključne pravice (kot je npr. pravica do izražanja, združevanja, protestov) večini svojih prebivalk in prebivalcev, spodkopava demokracijo in zaničuje ter žali vse drugače misleče," so še zapisali in opozorili, da je iz povabljenih govorcev (ki so v veliki večini samo moški) jasno tudi to, da se slovenska vladna politika preusmerja na sodelovanje v Višegrajski skupini, "kjer totalitarni pristopi spodkopavajo demokratične pristope in evropske vrednote". To po njihovem ponovno kaže omejenost slovenske vlade in strah pred razvitimi demokracijami v Evropi.

"In četudi nam evropski voditelji na takih dogodkih govorijo, kako je potrebno okrepiti evropsko demokracijo in kako pomembno vlogo imajo državljani in parlamentarna demokracija, je vse to seveda preslišal sam gostitelj dogodka, avtoritarni Janez Janša, ki od samega začetka te vlade svoje delovanje utemeljuje predvsem na samovoljnosti in ignoriranju mnenja ljudstva. Protestna akcija tako jasno poziva tako slovenske, kot evropske voditelje, da se kritično odzovejo na dogajanje v Sloveniji, zavarujejo vladavino prava in ne dopustijo Janezu Janši, da širi totalitaristične ideje, ne v Sloveniji, ne na evropski ravni," so v sporočilu za javnost sklenili protestniki in protestnice.

Ob tem pa so napovedali, da bo v petek ob 19. uri v Ljubljani potekal "vseslovenski shod proti fašizmu in neonacizmu".

"Če se ideologijam sovraštva nočejo ali ne znajo zoperstaviti politiki, se jim bomo toliko bolj odločno zoperstavili ljudje. Slovenke in Slovenci smo v preteklosti enkrat že premagali tako fašizem kot nacizem in ju bomo tudi ponovno!" so sklenili.