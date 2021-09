Janša o tem, kaj nam je bilo vzeto v »komunistični Jugoslaviji«

IZJAVA DNEVA

"Biti del Evropske unije ni bila nikoli zgolj gospodarska priložnost za nas. Šlo je za vrnitev v družino, ki jo združujejo vrednote spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter demokracije. Vse, kar nam je bilo vzeto ali kršeno v komunistični Jugoslaviji. Ta vrnitev v Evropo je sovpadala s temeljnim zgodovinskim poslanstvom Evropske unije, ki ga je spodbudil padec totalitarnih komunističnih režimov po Evropi: s poslanstvom ustvariti celovito in svobodno Evropo, ki je spravljena sama s seboj in s svojo okolico."

(Janez Janša, predsednik vlade, v uvodnem nagovoru na Blejskem strateškem forumu o vstopu Slovenije v Evropsko unijo (EU) leta 2004)