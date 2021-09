»Vrveža ni, šola je, kot bi izumrla, pa je polna«

IZJAVA DNEVA

"To, da imamo maske in držimo razdaljo, je postalo že čisto običajno, tako da prvi šolski dan ni nič drugačen, klasično pričakovanje, majhen krč v želodcu, ki ga večina učiteljev 1. septembra čuti, ne glede na leta dela, potem ko prideš v razred, vidiš poglede, je vse normalno. Daleč najopaznejša sprememba je gotovo to, da ni nobenega druženja po hodnikih, nobenega tipičnega šolskega direndaja in razposajenosti. Vrveža ni, šola je, kot bi izumrla, pa je polna."

(Ravnatelj Gimnazije Ledina Roman Vogrinc za MMC RTV Slovenija o prvem šolskem dnevu v letu 2021/2022, ki ga bo (kot kaže) vsaj na začetku ponovno zaznamoval novi val epidemije covida-19)