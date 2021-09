Kakšna je politika, ki se želi zavarovati pred lastnimi državljani?

Zaščita pred ljudstvom

Po novem bo dovolj „vpitje“ na poslanca ali ministra in sledila bo denarna kazen za prekršek med 500 in 1000 evri. Policija pa bo po uradni dolžnosti morala preveriti, ali ni šlo morda za grožnjo in s tem kaznivo dejanje.

Že ko je vlada s protiepidemijskimi ukrepi (protiustavno) prepovedala zbiranje ljudi pred parlamentom, drugo zbiranje pa je zgolj omejevala ali celo izrecno dovoljevala, je bilo jasno, da želi zavarovati svoje interese, se zavarovati pred kritičnim volilnim telesom. Odtlej si poskuša nedotakljiv status (oziroma vsaj precej manj dotakljiv in s tem neenak status v odnosu do preostalih državljanov) zagotoviti s spremembami zakonodaje. Zdaj kar s spremembo kazenskega zakonika, zakona, kjer so določena kazniva dejanja.