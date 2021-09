Drogovi ostajajo

Dogovor med ljubljansko občino in vlado ter začasni drogovi, ki to niso več

Drogovi na Trgu republike

© Jure Trampuš

V petek, 27. avgusta, sta si v roke segla ljubljanski župan Zoran Janković in minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Podpisala sta aneks k dogovoru, sklenjenemu med vlado in ljubljansko občino, o skupnem izvajanju programov. Med skupnimi projekti najdemo poglobitev Zaloške ceste ob Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, rekonstrukcijo Celovške ceste v štiripasovnico, namig o izvedbi projekta NUK II, ureditev lastniških razmerij v Križankah in Baragovem semenišču ter sodelovanje pri ureditvi podzemnih prehodov pod Gregorčičevo ulico in Erjavčevo cesto.