»Uvajanje verbalnega delikta je najmanj neobičajno in kaže na ignoranco oblasti«

IZJAVA DNEVA

"Moje mnenje glede uvedbe verbalnega delikta je, da je ta povsem nepotreben. Naše kaznovalno pravo namreč v dovoljšnji meri ščiti osebno varnost in osebnostne pravice uradnih oseb oz. politikov, in sicer skozi kaznivo dejanje grožnje, kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, ki se v tem primeru preganjajo celo po uradni dolžnosti ter skozi prekrške zoper javni red in mir. Dodaten prekršek bo v pravni red vnesel veliko nejasnosti in prinesel več odgovorov kot vprašanj."

"Poleg tega je nenavadno, da trenutna oblast, ki je najbolj glasna pri obsojanju nekdanjih režimov, ponovno uzakonja delikt, ki so ga takrat poznali in ga je vedno kritizirala. Poudariti velja še, da so javne osebe tako v skladu s prakso ESČP in tudi slovensko sodno prakso dolžne trpeti hujše posege v svoje pravice, in sicer prav zaradi izpostavljenosti tovrstnih funkcij v širši javnosti. Tako so dolžne trpeti hude, celo žaljive kritike, če gre za razpravo, ki je v javnem interesu. Uvajanje verbalnega delikta je torej s tega vidika najmanj neobičajno in morda kaže na ignoranco oblasti in nepoznavanje oz. nerazumevanje obstoječih predpisov."

(Nataša Pirc Musar, odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka, o nepotrebni uvedbi tako imenovanega verbalnega delikta, ki bo državljanke in državljane, ki bodo "žaljivi" do predstavnikov vlade in poslancev, kaznoval z do 1000 evri globe; via Facebook)