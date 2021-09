»Nepopolna demokracija se v Sloveniji skriva pod definicijo janšizma«

IZJAVA DNEVA

"Ponovno uvajanje verbalnega delikta je otipljiv dokaz, da Slovenija z vlado Janeza Janše postaja vse bolj trden član pakta iliberalnih demokracij in avtoritarnih voditeljev, ki so nekoč sloveli kot borci proti diktaturi komunizma. Nepopolna demokracija se v Sloveniji skriva pod definicijo janšizma, ki pa ni dokončna, ker proces formacije še ni zaključen. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo, da gre v tem primeru za 'politično usmeritev, ki jo razvija in zastopa Janez Janša'. V neuradnem poskusu definicije janšizma pa preberemo, da je to gibanje, 'ki temelji na želji po moči, kultu osebnosti, nestrpnosti do mislečih, šovinizmu, rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in agresivni notranji politiki, ustrahovanju in osebnih diskreditacijah."

(Novinar Zoran Potič o tem, da najnovejši predlogi ministrstva za notranje zadeve in pravosodnega ministrstva tlakujejo pot v avtoritarno državo, kakršno smo poznali pred štirimi desetletji; via Dnevnik)