Drevo na kolo

Poziv k ozelenitvi mest in prehodu na trajnostno mobilnost

© Urša Slatner

Mladi za podnebno pravičnost so v sodelovanju z društvom Est=etika, zavodoma Bob in 404 na ljubljanske ulice poslali “Drevo na kolo”, s katerim skupaj z lokalno skupnostjo pozivajo k ozelenitvi mest in prehodu na trajnostno mobilnost. "Hkrati pa se lokalni skupnosti ponuja kot orodje za označitev t.i. 'vročih točk'. Drevo kolo lahko vsakdo parkira na javnih površinah, kjer bi si želel_a ozelenitve oziroma drugih primernih rešitev za odpravo mestnih toplotnih otokov. Predlagane lokacije, zabeležene s pomočjo GPS sledilca v kolesu, bomo predali mestnim oblastem skupaj s pozivom k ukrepanju," so zapisali o projektu.

Zaradi rabe fosilnih goriv se v ozračju izdatno kopičijo toplogredni plini, ki pospešujejo proces segrevanja ozračja, z izpusti cele vrste škodljivih snovi pa onesnažujemo okolje in še dodatno škodujemo zdravju ljudi.

Ker je prometna politika že vrsto let zasnovana slabo, brez dolgoročne vizije in s slabo usklajenostjo javnega prometa, Slovenija caplja na mestu. Prometna politika skupaj z neustreznim in nepremišljenim urbanističnim načrtovanjem botruje k pojavljanju toplotnih otokov (t. i. vročih točk), ki bistveno slabšajo kakovost bivanja v mestih.

Rešitev vidijo v korenitem zmanjšanju prometa in prehodu na trajnostne oblike mobilnosti, kot so javni prevoz, souporaba vozil, kolesarjenje in hoja ter trajnostno prostorsko načrtovanje z ukrepi za dvig odpornosti na podnebne spremembe, med katerimi je pomembna ozelenitev mest.

"Drevesa ob cestah zmanjšajo onesnaženost zraka v okoliških prostorih. Zelene površine zagotavljajo naravno hlajenje, vežejo toplogredne pline, znižujejo hrup in onesnaženost zraka. S takimi ukrepi se ne le prilagajamo na posledice podnebnih sprememb, ampak jih tudi blažimo."

Zadnje poročilo medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) je najresnejše opozorilo človeštvu o posledicah podnebnih sprememb. Čas je za spremembe in mladi jih zahtevamo zdaj!

Obstoječe strategije, kratkoročni in še posebej dolgoročni cilji na ravni lokalne, regionalne in državne politike so za doseganje potrebnih okoljskih ciljev preskromni, neusklajeni in kar je skrb vzbujajoče, prepočasni." S Podnebno akcijo 'Drevo na kolo' ob podpori Mreže za prostor želimo opozoriti na potrebo po oblikovanju ciljev in politik, ki bodo spodbujali trajnostne oblike mobilnosti, dodatne ozelenitve in odpravili vroče točke v urbanih okoljih," so še zapisali v sporočilu.

Več informacij o projektu na tej povezavi >>