»Živimo v sistemu, kjer sta družbeno bogastvo in moč izjemno neenako in nepravično porazdeljena«

IZJAVA DNEVA

"Z izbruhom pandemije se je izkazalo, da živimo v sistemu, kjer sta družbeno bogastvo in moč izjemno neenako in nepravično porazdeljena. Delo ljudi se ocenjuje in ceni glede na to, koliko prispevajo k dobrobiti trga, ne pa družbe na splošno in zadovoljevanje potreb ljudi, zlasti marginaliziranih skupin. Tudi največji vpliv na politike in državne regulacije imajo tisti, ki že imajo moč in so v privilegiranem položaju. V sodobnem kapitalizmu se je ta družbeno regresivna in nedemokratična logika še zaostrila. Med najbolje plačanimi in cenjenimi poklici so postali borzni posredniki in zaposleni, ki se ukvarjajo s finančnimi špekulacijami in naložbami v delnice. Med različnimi frakcijami kapitala je prav finančni kapital tisti, ki ima najmanjši interes za kakršen koli realni prispevek k družbi in predvsem skrbi, da sam sebe oplaja, ne da bi za to imel kakršno koli osnovo v "realnem" gospodarstvu. In tu ne gre le za finančne institucije, ampak tudi za velika podjetja in multinacionalke, ki so svoje profite čedalje bolj usmerjali v finančne špekulacije in derivate, ter popolnoma zanemarjali vlaganje v proizvodnjo in ekološko prestrukturiranje."

"Pri tem pa moramo vedeti, da delovanje tržnih sil in zakonitosti ni ne avtonomno ne avtomatično. Porazdelitev družbenega bogastva in moči je vedno stvar političnih bojev in odločitev, na katere poleg neposrednega razrednega boja v obliki stavk delavcev ipd., vplivajo tudi boji proti rasizmu, diskriminaciji in navsezadnje patriarhalnemu sistemu. Z izbruhom epidemije se je namreč pokazalo, da so družbeno ključna dela ne le najbolj podplačana in kulturno najmanj cenjena, ampak da so ta dela pogosto kar neplačana in nevidna, izvajajo pa jih predvsem ženske v obliki neplačanega skrbstvenega in gospodinjskega dela. Že leta 1955 so Združeni narodi ocenili vrednost ženskega neplačanega dela na 11 bilijonov ameriških dolarjev letno."

(Ana Podvršič, sociologinja in ekonomistka, je v intervjuju za MMC RTV Slovenija opozorila, da se je z izbruhom epidemije pokazalo, da so za družbo najbolj ključna dela, ki so ne le najslabše plačana in kulturno najmanj cenjena, ampak so pogosto tudi neplačana in nevidna)