»Nasprotje junaštva ni strahopetnost, temveč konformizem«

IZJAVA DNEVA

"Teater izgublja tisti stik s publiko, ki ga je imel včasih. Morda so nekaj tega res prevzeli drugi mediji, televizija ima sedaj več dostopa. In kakovostna satirična oddaja je zlata vredna. A teater je seveda nekaj drugega. Če pomisliš, da lahko danes igraš Ivana Cankarja tako, kot ga celo v socializmu nisi mogel, ker zdaj je pa res aktualen. In me jezi, ker danes iz njegovih del poberejo le tisto, kar je najbolj pikro. Saj kakšne stvari je res napisal na hitro, z jezo, da bi pokazal tipično slovensko shizofrenost, zaplankanost, zahrbtnost, licemerstvo, ponižnost, konformizem. Nasprotje junaštva ni strahopetnost, nasprotje junaštva je konformizem. Da se prilagodiš in ostaneš."

(Igralec in kantavtor Iztok Mlakar o tem, kaj pomanjkanje humorja, nezmožnost oziranja vase, pomeni za igralce, za teater nasploh; via Sobotna priloga Dela)