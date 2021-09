»Najhujši pri širjenju sovražnega govora je predsednik vlade«

"Sovražni govor kot ustoličena in materializirana politična moč danes v celoti vlada, potem ko so korupcija, nepotizem, nespoštovanje zakonov, ustave in osnovnih pravil vedenja ter masovno negativno kadrovanje spremenili državni ustroj Slovenije, da o drugih vidikih te politike niti ne govorim, tudi v tem primeru je seznam neskončno dolg. Sovražni govor ni niti globinsko niti masovno vplival na prebivalstvo, sicer bi po ulicah že patruljirale varde, je pa vladajoči garnituri omogočil prevlado povsod, kjer so bile mehke točke – denimo v javni televiziji. Sovražni govor prevladuje po zaslugi popustljivosti, toposti in domišljavosti moških komentatorjev in "analitikov", torej po zaslugi vladajočega patriarhata, pa prenosa preko poslancev in občasnega kompromisarstva v vseh drugih strankah, razen v eni. Najhujši pri širjenju sovražnega govora je predsednik vlade. Potrebuje govor sovraštva še več? Očitno potrebuje. Na sceno namreč prihaja državno privilegirani nacist."

(Antropologinja Svetlana Slapšak o tem, da sovražni govor kot ustoličena in materializirana politična moč danes v celoti vlada; v kolumni za Večerovo prilogo V soboto)