Minister Dikaučič osumljen davčne utaje

Tožilstvo zahteva sodno preiskavo

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je po informacijah spletnega portala 24ur.com osumljen storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin. "V kazenski zadevi proti aktualnemu ministru za pravosodje je Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti avgusta 2019 tožilstvo BiH zaprostilo za mednarodno pomoč. Tožilka je avgusta 2020 vložila zahtevo za preiskavo na murskosoboškem sodišču, ki pa še ni uvedena. Minister za pravosodje očitke zavrača," poroča portal 24ur.com.

Osumljeni Marjan Dikaučič naj bi bil po informacijah novinarjev 24ur.com osumljen kot odgovorna oseba družbe BGA s sedežem v Gornji Bistrici in družbe Prevozi Žižek, d. o. o., ki je v stečaju. V predkazenskem postopku naj bi ugotovili, da se je družba Prevozi Žižek izognila plačilu davka na dodano vrednost pri prodaji blaga družbi BGA.

"Z lažno dokumentacijo o preprodaji blaga naj bi prikazali, da je bilo to prodano v drugo državo, in sicer družbi WEST Alpine, d. o. o., iz Hrvaške ter da ga je družba BGA po preprodaji kupila od družbe West Alpine Gmbh Leipzig iz Nemčije. To pa naj ne bi bilo res, saj zbrana dokumentacija o preprodaji in prevozih iz drugih držav ni bila verodostojna. Zaradi izognitve davčnim obveznostim naj bi bil državni proračun tako oškodovan za 52 tisoč evrov. Tožilstvo v Murski Soboti je po naših neuradnih informacijah tožilstvo BiH prosilo, naj zbere obvestila od njihovega državljana," so zapisali na portalu.

Na tožilstvu so novinarjem 24ur.com potrdili, da so 25. 8. 2017 prejeli kazensko ovadbo Finančne uprave RS zoper Marjana Dikaučiča zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve po prvem odstavku 249. člena KZ-1, kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po prvem odstavku 235. člena KZ-1 in kaznivega dejanja ponarejanja listin po prvem odstavku 251. člena KZ-1. "V tej zadevi je tožilstvo dne 30. 8. 2019 tožilstvo v BiH zaprosilo za mednarodno pravno pomoč. Odgovor pristojnega tožilstva v BiH smo prejeli 26. februarja 2020. Zoper osumljenega je tožilka dne 24. 8. 2020 vložila zahtevo za preiskavo na Okrožno sodišče v Murski Soboti. Preiskava še ni bila uvedena."

Minister je dejal, da je vso potrebno dokumentacijo že predal pristojnim organom, vse očitke pa zavrala. "Sam ničesar ne skrivam, vsa dokumentacija je pri pristojnih organih, ki jim zaupam, in verjamem, da bodo svoje delo opravili korektno," je že zapisal v odgovoru, ki ga je portalu 24ur.com posredovalo ministrstvo.

Kot je poročal spletni portal Necenzurirano, so Dikaučiča zaradi spornih poslov v preteklosti že preiskovali kriminalisti z murskosoboške policijske uprave. V letih 2015 in 2016 sta bili proti njemu vloženi dve ovadbi zaradi kršenja temeljnih pravic delavcev, ki pa sta bili zavrženi, saj tožilstvo ni našlo utemeljenih sumov za storitev kaznivega dejanja.