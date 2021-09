»Če bo vladni predlog sprejet, bo to naš naslednji referendum«

IZJAVA DNEVA

"Pri vladnem zakonskem predlogu ne gre za nič dobronamernega, ampak gre zgolj za še eno sredstvo, preko katerega želijo utišati civilno družbo, protestnike, kritičen glas, medtem ko bodo sami lahko žalili naprej. V Inštitutu 8. marec sem že povedala, da če bo ta predlog sprejet, bo to naš naslednji referendum."

"Vedno, kadar nekdo kot predstavnik oblasti ali določene politične opcije žali, napada, diskreditira, uporablja prostaški jezik, je to problem, ker nesprejemljivo retoriko in komuniciranje normalizira in proizvaja konkretne materialne učinke. Tudi sama opažam, da sem v zadnjem letu deležna veliko bolj žaljivih zapisov in groženj na spletnih omrežjih kot v preteklosti. Žaljiv način komunikacije je nesprejemljiv, ne glede na to, ali gre za oblastnika ali protestnika."

(Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, o najnovejšem predlogu o kaznovanju ljudi, ki bi glasno in po mnenju politike na neprimeren način izražali svoje mnenje o nosilcih oblasti; v intervjuju za časnik Večer)